Bursa’nın kadim yerleşimi İznik, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan gönül köprülerinin en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak organize edilen Kırgız Şenlikleri, Türk dünyasından çok sayıda üst düzey protokol üyesini ve vatandaşı bir araya getirdi.

Yoğun katılımın gözlendiği programa; Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov ve Tan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sipahi'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği temsilcileri ile çok sayıda Kırgız vatandaşı katıldı.

Şenlik programı öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ve İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen resmî görüşmenin ardından protokol heyeti, İznik'in simge tarihî yapılarından biri olan Kırgızlar Türbesi’ne geçerek dualar etti.

Türbe ziyaretinin ardından şenliklerin yapılacağı İznik Gölü kenarındaki rekreasyon alanına geçildi. Yaklaşık 2 bin misafirin katıldığı organizasyonda, kurulan stantlarda geleneksel Kırgız yemekleri pişirildi ve misafirlere ikram edildi. Gün boyu süren etkinliklerde Kırgız sanatçılar sahne alarak müzik ziyafeti sunarken, sergilenen yöresel oyunlar katılımcılardan büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, konukları selamlayarak Türk dünyasının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Başkan Usta, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gönül coğrafyamızın güzel ülkesi Kırgızistan’dan gelen kıymetli kardeşlerimiz, hepinizi kadim şehir İznik’te sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada sadece bir şenlikte bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve asırlardır süregelen kardeşliğimizin etrafında kenetleniyoruz. İznik, tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu çok özel bir şehir olmuştur. Kökleri Orta Asya’nın engin bozkırlarına uzanan Kırgız kültürü; misafirperverliği, dayanışmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı merkeze alan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu kültürü İznik’te yaşatmak ve tanıtmak, gönül bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Özellikle genç nesillerimizin birbirini tanıması ve bu kardeşlik ruhunu geleceğe taşıması açısından bu organizasyonlar büyük önem taşımaktadır. Kırgız-Türk kardeşliği daim olsun."

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de yaptığı konuşmada, şenliklerin her yıl İznik’te istikrarlı bir şekilde düzenlenmesine sağladığı büyük katkılar ve misafirperverliği dolayısıyla İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ve ilçe halkına teşekkürlerini iletti.