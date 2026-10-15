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Kaynak: DHA / İHA

İzmir’in Tire ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı.

TİRE’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim’de Yeğenli Mahallesi’ndeki bir alanda arama yaptı.

Aramada toplam 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Tire Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.