İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ
İzmir’de farklı dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan 78 isim, yıllarca emek verdikleri CHP’den istifa ederek siyasi mücadelelerine Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. Önceki dönem ilçe başkanlarının peş peşe gelen istifaları, İzmir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İZMİR’İN SİYASİ VE ÖRGÜTSEL HAFIZASI YENİ BİR YOLDA
İzmir siyasetinde farklı dönemlerde önemli sorumluluklar üstlenen, seçim süreçlerinde örgütlerin başında görev yapan ve CHP’nin yerel siyasi hafızasında önemli bir yere sahip olan 78 ilçe başkanının istifası, kent siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.
Yıllarca CHP örgütlerinde görev yapan başkanlar; seçim çalışmalarından sandık örgütlenmesine, mahalle çalışmalarından parti yönetimine kadar pek çok alanda edindikleri deneyimi, bundan sonraki süreçte farklı bir siyasi anlayışla değerlendirme kararı aldıklarını ifade ediyor.
“BU BİR KIRGINLIK DEĞİL, SİYASİ BİR TERCİHTİR”
Önceki dönem ilce başkanları, yıllarca emek verdikleri bir partiden ayrılmanın kolay olmadığını ancak gelinen noktada aldıkları kararın bir kırgınlıktan değil, Türkiye’nin geleceğine ilişkin siyasi bir tercihten kaynaklandığını belirtiyor.
Başkanların ortak değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:
“Yıllarımızı verdiğimiz bir partiden ayrılmak elbette kolay değil. CHP’de verdiğimiz mücadele, hayatımızın ve siyasi geçmişimizin önemli bir parçasıdır. Ancak siyaset yalnızca geçmişe bağlılık değil, geleceğe karşı da sorumluluk almaktır. Bugün geldiğimiz noktada siyasi mücadelemizi başka bir zeminde sürdürme kararı aldık.”
“İZMİR’İN HAFIZASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”
Ilçe başkanları, yaşanan sürecin yalnızca bireysel istifalardan ibaret olmadığını, İzmir’in yıllar içerisinde oluşturduğu siyasi ve örgütsel birikimin yeni bir anlayışla geleceğe taşınacağını vurguladı.
Başkanlar, kendilerini yalnızca “önceki dönem ilçe başkanları” olarak görmediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Bizler aynı zamanda İzmir’in siyasi hafızasını oluşturan kadrolarız. Yılların örgütçülük deneyimine, seçim tecrübesine ve halkla kurduğumuz güçlü bağlara sahibiz. Bu birikimi ülkemizin demokratik geleceği için kullanmaya devam edeceğiz.”
YENİ PARTİ’YE KATILIMLAR ARTIYOR
CHP’den istifa eden ilçe başkanlarının önemli bir bölümünün Yeni Parti’ye üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye başladığı, önümüzdeki günlerde yeni katılımların da gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.
Yeni Parti çatısı altında siyaset yapma kararı alan ilçe başkanları; demokrasi, hukukun üstünlüğü, halk iradesi, örgütlü siyaset, adalet ve güçlü bir Türkiye hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ediyor.
“ATATÜRK’ÜN İKİ BÜYÜK ESERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
İlçe başkanlarının açıklamalarında en dikkat çeken mesajlardan biri ise Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı iki büyük esere yönelik vurgu oldu.
Başkanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı iki büyük eser olduğunu belirterek, siyasi mücadelelerinin temel hedeflerinden birinin bu iki değere sahip çıkmak olduğunu ifade etti.
“Bizim mücadelemiz kişisel hesapların, makamların ya da geçmişte yaşanan kırgınlıkların mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkma mücadelesidir. Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de, diğer büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne de iktidar olduktan sonra yeniden dönerek sahip çıkacağız. Çünkü şu anda siyasi yargının atadığı AKP destekli butlan yönetimi CHP yi kurultaya "tedbir kararı var" diyerek götürmüyor. Biz de mecburen yeni bir yol bulduk. ”
“GEÇMİŞİMİZE SAYGIMIZ VAR, GELECEĞİ KURMAK ZORUNDAYIZ”
İlçe başkanları, CHP’de geçirdikleri yılları ve verdikleri mücadeleyi hiçbir şekilde yok saymadıklarının altını çizerek, siyasi yaşamlarının önemli bir bölümünün CHP içerisinde şekillendiğini ifade etti.
Ancak siyasetin geçmiş kadar geleceğe de sorumluluk taşıdığını belirten başkanlar şu mesajı verdi:
“Geçmişimize saygımız var. CHP’de verdiğimiz mücadeleyi, birlikte yürüdüğümüz yolları ve dostluklarımızı unutmayacağız. Ancak geçmişe saygı duymak, geleceği kurma sorumluluğumuzdan vazgeçmek anlamına gelmez. Biz bugün Türkiye için yeni bir yolun gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu yolu hep birlikte açmak için yola çıkıyoruz.”
İZMİR’DE YENİ SİYASİ DENGELERİN İŞARETİ
İzmir’in farklı dönemlerinde CHP ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuş 78 ismin istifası ve Yeni Parti’ye yönelmesi, kent siyasetinde dikkat çekici bir hareketlilik oluşturdu.
Yıllarca CHP örgütlerinde görev yapan isimlerin yeni bir siyasi oluşum çatısı altında bir araya gelmesi, yalnızca bir istifa süreci olarak değil, İzmir’in siyasi ve örgütsel birikiminin yeni bir siyasi zemine taşınması olarak değerlendiriliyor.
İzmir’in siyasi hafızasında önemli izler bırakan eski ilçe başkanlarının bu çıkışı, önümüzdeki süreçte kent siyasetindeki dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli bir gösterge olarak görülüyor.
İŞTE İSTIFA EDEN İLÇE BAŞKANLARI
ALİAĞA
Özcan Durmaz
A. Şefik Tereci
Kahraman Cengiz
Özlem Şan Oğuzhan
İlhan Aktaş
Gülşen Cirit
BALÇOVA
Binnur Akın
Ercan Çınarlı
BAYINDIR
Hüseyin Tamer Yanık
Ali Fuat Özbuldan Bayraklı
Cemalettin Alper
Pınar Susmuş
Necati Şahin
BERGAMA
Mehmet Gürsel Çelebi
Dr. İdris Yavuzyılmaz
Ayşe Şimşek
Ecevit Canbaz
BEYDAĞ
Şakir Başaran
BORNOVA
Asım Güven
Fatma Doğru
Mehmet Türkmenoğlu
Necati Yıldız
BUCA
Ali Rıza Kaya
Hüseyin Yüzer
Şerif Özsakarya
Sadiye Akgül
M. Selim Bozdağ
Hacer Taş
Mehmet Süne
Tuncay Taştan
Sedat Kaçamak
ÇEŞME
Reşat Akbaykal
Mehmet Görgün
Sait Kavasoğulları
Halil Saatli
ÇİĞLİ
Ali Rıza Koçer
DİKİLİ
İsmail Hakkı Şener
Hasan Altıparmak
FOÇA
Osman Mert
Ayla Yılmaz
Esen Çesmeci Gaziemir
Murat Hüdaverdi Sönmez
GÜZELBAHÇE
Çağlayan Bilgen
KARABAĞLAR
Mehmet Türkbay
KARABURUN
Mesut Karaoğlan
KARŞIYAKA
Dr. Ali Karaege
Uğur Yıldırım
KEMALPAŞA
Ulviye Üreten
Bilgi Demirören
Mehmet Ayçil
Ünsal Atmaca
KINIK
Ahmet Kanat
Ramazan Pamukçu
KİRAZ
Pilot Zeybek
Sezai Kepçen
KONAK
Aytekin Tunus
Erkan Büyükkaya
Esen Yücel
Ali Yılmaz
MENDERES
Muammer Karabacak
MENEMEN
Hasan Türkmen
İsmail Akıncı
Serpil Ertuğ
Serdar Değirmenci
NARLIDERE
Cafer Esen
Altan İnanç
Ali Dağ
ÖDEMİŞ
Nazan Dönmez
Hikmet Güriş
Mehmet Eriş
Hamdi Halis
SEFERİHİSAR
Koray Acaroğlu
SELÇUK
İbrahim Adıgüzel
TİRE
Savaş Ağan
Halil Çulhaoglu Torbalı
Ertan Çelik
Övünç Demir
URLA
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