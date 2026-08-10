Kaynak: Haber Merkezi

İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



İzmir’de farklı dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan 78 isim, yıllarca emek verdikleri CHP’den istifa ederek siyasi mücadelelerine Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. Önceki dönem ilçe başkanlarının peş peşe gelen istifaları, İzmir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İZMİR’İN SİYASİ VE ÖRGÜTSEL HAFIZASI YENİ BİR YOLDA

İzmir siyasetinde farklı dönemlerde önemli sorumluluklar üstlenen, seçim süreçlerinde örgütlerin başında görev yapan ve CHP’nin yerel siyasi hafızasında önemli bir yere sahip olan 78 ilçe başkanının istifası, kent siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

Yıllarca CHP örgütlerinde görev yapan başkanlar; seçim çalışmalarından sandık örgütlenmesine, mahalle çalışmalarından parti yönetimine kadar pek çok alanda edindikleri deneyimi, bundan sonraki süreçte farklı bir siyasi anlayışla değerlendirme kararı aldıklarını ifade ediyor.

“BU BİR KIRGINLIK DEĞİL, SİYASİ BİR TERCİHTİR”

Önceki dönem ilce başkanları, yıllarca emek verdikleri bir partiden ayrılmanın kolay olmadığını ancak gelinen noktada aldıkları kararın bir kırgınlıktan değil, Türkiye’nin geleceğine ilişkin siyasi bir tercihten kaynaklandığını belirtiyor.

Başkanların ortak değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:

“Yıllarımızı verdiğimiz bir partiden ayrılmak elbette kolay değil. CHP’de verdiğimiz mücadele, hayatımızın ve siyasi geçmişimizin önemli bir parçasıdır. Ancak siyaset yalnızca geçmişe bağlılık değil, geleceğe karşı da sorumluluk almaktır. Bugün geldiğimiz noktada siyasi mücadelemizi başka bir zeminde sürdürme kararı aldık.”

“İZMİR’İN HAFIZASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Ilçe başkanları, yaşanan sürecin yalnızca bireysel istifalardan ibaret olmadığını, İzmir’in yıllar içerisinde oluşturduğu siyasi ve örgütsel birikimin yeni bir anlayışla geleceğe taşınacağını vurguladı.

Başkanlar, kendilerini yalnızca “önceki dönem ilçe başkanları” olarak görmediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bizler aynı zamanda İzmir’in siyasi hafızasını oluşturan kadrolarız. Yılların örgütçülük deneyimine, seçim tecrübesine ve halkla kurduğumuz güçlü bağlara sahibiz. Bu birikimi ülkemizin demokratik geleceği için kullanmaya devam edeceğiz.”

YENİ PARTİ’YE KATILIMLAR ARTIYOR

CHP’den istifa eden ilçe başkanlarının önemli bir bölümünün Yeni Parti’ye üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye başladığı, önümüzdeki günlerde yeni katılımların da gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Yeni Parti çatısı altında siyaset yapma kararı alan ilçe başkanları; demokrasi, hukukun üstünlüğü, halk iradesi, örgütlü siyaset, adalet ve güçlü bir Türkiye hedefleri doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ediyor.

“ATATÜRK’ÜN İKİ BÜYÜK ESERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İlçe başkanlarının açıklamalarında en dikkat çeken mesajlardan biri ise Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı iki büyük esere yönelik vurgu oldu.

Başkanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı iki büyük eser olduğunu belirterek, siyasi mücadelelerinin temel hedeflerinden birinin bu iki değere sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

“Bizim mücadelemiz kişisel hesapların, makamların ya da geçmişte yaşanan kırgınlıkların mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkma mücadelesidir. Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de, diğer büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne de iktidar olduktan sonra yeniden dönerek sahip çıkacağız. Çünkü şu anda siyasi yargının atadığı AKP destekli butlan yönetimi CHP yi kurultaya "tedbir kararı var" diyerek götürmüyor. Biz de mecburen yeni bir yol bulduk. ”

“GEÇMİŞİMİZE SAYGIMIZ VAR, GELECEĞİ KURMAK ZORUNDAYIZ”

İlçe başkanları, CHP’de geçirdikleri yılları ve verdikleri mücadeleyi hiçbir şekilde yok saymadıklarının altını çizerek, siyasi yaşamlarının önemli bir bölümünün CHP içerisinde şekillendiğini ifade etti.

Ancak siyasetin geçmiş kadar geleceğe de sorumluluk taşıdığını belirten başkanlar şu mesajı verdi:

“Geçmişimize saygımız var. CHP’de verdiğimiz mücadeleyi, birlikte yürüdüğümüz yolları ve dostluklarımızı unutmayacağız. Ancak geçmişe saygı duymak, geleceği kurma sorumluluğumuzdan vazgeçmek anlamına gelmez. Biz bugün Türkiye için yeni bir yolun gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu yolu hep birlikte açmak için yola çıkıyoruz.”

İZMİR’DE YENİ SİYASİ DENGELERİN İŞARETİ

İzmir’in farklı dönemlerinde CHP ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuş 78 ismin istifası ve Yeni Parti’ye yönelmesi, kent siyasetinde dikkat çekici bir hareketlilik oluşturdu.

Yıllarca CHP örgütlerinde görev yapan isimlerin yeni bir siyasi oluşum çatısı altında bir araya gelmesi, yalnızca bir istifa süreci olarak değil, İzmir’in siyasi ve örgütsel birikiminin yeni bir siyasi zemine taşınması olarak değerlendiriliyor.

İzmir’in siyasi hafızasında önemli izler bırakan eski ilçe başkanlarının bu çıkışı, önümüzdeki süreçte kent siyasetindeki dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli bir gösterge olarak görülüyor.

İŞTE İSTIFA EDEN İLÇE BAŞKANLARI

ALİAĞA

Özcan Durmaz

A. Şefik Tereci

Kahraman Cengiz

Özlem Şan Oğuzhan

İlhan Aktaş

Gülşen Cirit

BALÇOVA

Binnur Akın

Ercan Çınarlı

BAYINDIR

Hüseyin Tamer Yanık

Ali Fuat Özbuldan Bayraklı

Cemalettin Alper

Pınar Susmuş

Necati Şahin

BERGAMA

Mehmet Gürsel Çelebi

Dr. İdris Yavuzyılmaz

Ayşe Şimşek

Ecevit Canbaz

BEYDAĞ

Şakir Başaran

BORNOVA

Asım Güven

Fatma Doğru

Mehmet Türkmenoğlu

Necati Yıldız

BUCA

Ali Rıza Kaya

Hüseyin Yüzer

Şerif Özsakarya

Sadiye Akgül

M. Selim Bozdağ

Hacer Taş

Mehmet Süne

Tuncay Taştan

Sedat Kaçamak

ÇEŞME

Reşat Akbaykal

Mehmet Görgün

Sait Kavasoğulları

Halil Saatli

ÇİĞLİ

Ali Rıza Koçer

DİKİLİ

İsmail Hakkı Şener

Hasan Altıparmak

FOÇA

Osman Mert

Ayla Yılmaz

Esen Çesmeci Gaziemir

Murat Hüdaverdi Sönmez

GÜZELBAHÇE

Çağlayan Bilgen

KARABAĞLAR

Mehmet Türkbay

KARABURUN

Mesut Karaoğlan

KARŞIYAKA

Dr. Ali Karaege

Uğur Yıldırım

KEMALPAŞA

Ulviye Üreten

Bilgi Demirören

Mehmet Ayçil

Ünsal Atmaca

KINIK

Ahmet Kanat

Ramazan Pamukçu

KİRAZ

Pilot Zeybek

Sezai Kepçen

KONAK

Aytekin Tunus

Erkan Büyükkaya

Esen Yücel

Ali Yılmaz

MENDERES

Muammer Karabacak

MENEMEN

Hasan Türkmen

İsmail Akıncı

Serpil Ertuğ

Serdar Değirmenci

NARLIDERE

Cafer Esen

Altan İnanç

Ali Dağ

ÖDEMİŞ

Nazan Dönmez

Hikmet Güriş

Mehmet Eriş

Hamdi Halis

SEFERİHİSAR

Koray Acaroğlu

SELÇUK

İbrahim Adıgüzel

TİRE

Savaş Ağan

Halil Çulhaoglu Torbalı

Ertan Çelik

Övünç Demir

URLA

Yusuf Baratalı