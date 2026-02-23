İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda henüz 9 yaşındaki çocuklar müfettiş baskısına maruz kaldı. Her sınıftan 2'şer öğrenci dersten çıkarılarak kütüphanede sorguya çekildi. Öğrencilere "Okulda din dersi işleniyor mu?", "Din dersinde başka bir ders işleniyor mu?" ve "Derste Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" şeklinde sorular soruldu. Daha sonra çocukların imzaları ve kimlik numaraları alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, İzmir'deki skandalı bugünkü köşe yazısına taşıdı. Velilerle doğrudan görüşen Terkoğlu, "Ailelerinden habersiz çocuklar nasıl sorgulanabilirdi? Dahası nasıl imzaları alınabilirdi? Neden ailelerine haber verilmedi?" dedi.

Terkoğlu'nun çocukların aileleriyle yaptığı görüşmeler şöyle:

Önce aynı zamanda avukat olan G.B. ile konuştum. Kızı N.B. 9 yaşında. İlkokul 4. sınıfa gidiyor: “Kızımı dersten çağırmışlar. Kütüphaneye götürmüşler. İki müfettiş, sorular sormuş. Din dersi yapılıyor mu, din dersinde neler işleniyor gibi sorular. Bir de müfettiş ‘Öğretmeniniz cumhurbaşkanına hakaret ediyor mu’ diye sormuş. Kızım o kadar anlamamış ki soruyu ‘hayır dedim, doğru mu dedim’ diye bana soruyor. Korkmuş tabii bir şey olacak diye. Ayrıca kızımın kimlik numarasını alıp imza attırmışlar. Bu çocuk daha 9 yaşında. Pazartesi şikâyetçi olacağım." dedi.

8. sınıf velisi S.A’yı aradım. Kızı D.C.P’nin yaşadıklarını şöyle anlattı

İlk olarak veli WhatsApp grubunda olayı duydum. Her sınıftan ikişer kişi almışlar. Kızımı okuldan aldığımda bu öğrencilerden birinin de kızım olduğunu öğrendim. Anlattığına göre iki müfettiş varmış. Din dersi işleniyor mu, din dersinde başka bir şey işleniyor mu gibi sorular sormuşlar. Bir de cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu diye sormuşlar. Kimlik numarası alıp imza attırmışlar. Çok rahatsız olduk. Bu yaştaki çocuklardan nasıl beyan alırlar? Nasıl imza attırırlar? Nasıl siyasi soru sorarlar? CİMER’e, savcılığa başvuracağız.

Terkoğlu'nun aktardığına göre isminib baş harfini bile vermek istemeyen bir baba:

Kızım 4. sınıfta. Onu da çağırıp üç soru sormuşlar: Din dersinde ders işliyor musunuz, din denilince aklınıza ne geliyor ve üçüncü olarak derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu... Kızım cumaya kadar ileride şarkıcı olacağım, doktor olacağım derdi. Cuma günü yaşananlardan sonra ‘Cumhurbaşkanı olacağım ülkeyi düzelteceğim’ diyor. En önemlisi 9 yaşında çocuktan imza almaları. Böyle bir şey olamaz

Veliler ile olan görüşmelerini aktaran Terkoğlu, velilierin büyük çoğunluğunun şikayetçi olacağını söyledi ve ekledi: