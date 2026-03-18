İzmir’in Bayındır ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 20,20 gram uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kimlik kontrolünde, hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.