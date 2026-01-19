İzmir Yeşilyurt'ta Menzil tarikatı üyesi binlerce kişi, sözde tövbe etkinliğinde bir araya geldi. Tarikatın lideri Seyyid Saki binlerce müridini sokağa döktü. Miras kavgalarıyla parayı paylaşamayan tarikat, İzmir'de kime karşı olduğu bilinmeyen bir 'gözdağı' verdi.
CHP'li Murat Emir, tarikatın gövde gösterisine sert çıktı. Emir, "Dün "Hocaefendi"ye ne istediyse verenler, bugün "Gavs"ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak" dedi.
Menzil'in buluşmasını bir gövde gösterisi olarak nitelendiren Emir, şöyle devam etti:
İzmir’de yaşanan çok açık biçimde devletin tüm sistemine meydan okumadır. İzleyenler de suçun ortağıdır. Bilin ki devletin üniformasını giyenin "Gavs"ı olmaz, amiri olur! İzmir’deki bu kalabalık paralel hiyerarşinin gövde gösterisidir. 15 Temmuz’da namluyu millete çevirenler de önce "tövbe" alıp sonra emir almıştı. Senaryo aynı, sadece oyuncular değişti. Ya devleti yönetin ya da cübbenizi giyip gidin; ikisi aynı anda olmaz!