İzmir Yeşilyurt'ta Menzil tarikatı üyesi binlerce kişi, sözde tövbe etkinliğinde bir araya geldi. Tarikatın lideri Seyyid Saki binlerce müridini sokağa döktü. Miras kavgalarıyla parayı paylaşamayan tarikat, İzmir'de kime karşı olduğu bilinmeyen bir 'gözdağı' verdi.

CHP'li Murat Emir, tarikatın gövde gösterisine sert çıktı. Emir, "Dün "Hocaefendi"ye ne istediyse verenler, bugün "Gavs"ın gövde gösterisini izliyor. İsimler değişiyor ama tehlike değişmiyor. Devletin kolonlarını kesiyorsunuz, altında yine millet kalacak" dedi.

Menzil'in buluşmasını bir gövde gösterisi olarak nitelendiren Emir, şöyle devam etti: