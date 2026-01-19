Harp Tarihçisi Selim Erdoğan Meltem TV'de Çağdaş Bayraktarın konuğu oldu. Erdoğan, Ortadoğu ve sınırımızda yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananlardan son derece kaygılı olduğunu belirten Erdoğan ''Vatan avucumun altından kayıp gidiyor'' ifadelerini kullanarak "Bugün bir şey yapılmazsa, bir daha kalkıp bir şey söylemek için çok geç olacak ve bunun herkes farkında" açıklamasını yaptı.

BOP işliyor sırada 2 ülke kaldı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ''Türkiye dahil 22 ülkenin sınır ve rejimi değişecek'' sözlerini hatırlatan Erdoğan, "22 ülke dediler geriye 2 tane kaldı... İran'a zaten saldırdılar" ifadesini kullanarak, "Sıranın Türkiye'ye geleceği çok aşikar" dedi.

Selim Erdoğan'ın bu konuşması sosyal medyada büyük ilgi topladı.