Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışını engellemek amacıyla düğmeye bastı. Menemen ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle 10 ve 11 Eylül tarihlerinde önceden belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

DEPOYU ADETA FABRİKAYA ÇEVİRMİŞLER

Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi'nde, D.A. isimli şahsın kiraladığı ve adeta kaçak içki fabrikasına dönüştürülen depoya yapılan baskında; 5 bin 100 litre etil alkol, sanayi tipi tonluk plastik tanklar, arıtma cihazı, elektrikli pompalar, 7 bin 800 adet boş bidon ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan depo sahibi D.A.’yı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

BİNLERCE LİTRE ALKOL VE AROMA YAKALANDI

Menemen ilçesindeki bir diğer operasyonun adresi ise Kasımpaşa Mahallesi oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucu F.S. isimli şahsın deposunda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 2 bin 320 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 550 adet aroma ele geçirildi. Şüpheli F.S., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

ARAÇLARDA SEVKİYAT YAPARKEN ENSELENDİ

Kaçakçılara yönelik Karabağlar ilçesinde düzenlenen üçüncü operasyonda ise hareket halindeki araçlar hedef alındı. H.Y. isimli şahsın kullanımında olan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olan 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.