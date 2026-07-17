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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 61 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de yakalandı.

Menderes ilçesi açıklarında ise hareket halindeki lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.