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Kaynak: İHA

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karıştığı iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Hüseyin E.'nin kullandığı 80 AIF 360 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karıştığı iddia edilen otomobilin ve sürücüsünün kimliğini belirleyerek yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.