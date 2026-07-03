Kaynak: İHA

Meslek hayatına 1992 yılında Düzce'de başlayan 56 yaşındaki Davut Kasar, yıllar boyunca Türkiye'nin farklı illerindeki okullarda matematik öğretmeni olarak görev yaptı. Geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan Kasar için son görev yeri olan İzmir Fen Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir uğurlama programı düzenlendi.

Tören sırasında öğrencilerin uzun süre alkışladığı Kasar, duygu dolu anlar yaşarken, Okul Müdürü Mahmut Yıldız da okul adına çiçek takdim ederek emeklilik hayatında başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten Davut Kasar, "1992 yılında Düzce'de başlayan öğretmenlik yolculuğum bugün İzmir'de sona erdi. Öğretmenliği hiçbir zaman sadece bir meslek olarak görmedim; benim için bir yaşam biçimiydi. Tüm meslektaşlarımın da böylesine güzel ve anlamlı bir veda yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.