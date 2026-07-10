Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Bostanlı bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Caher Dudayev Caddesi'nde durdurulan S.S.’nin, yapılan sorgusunda; ‘Çek Kanununa Muhalefet’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplamda 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. S.S., polis ekiplerince Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
İzmir’de 27 yıl 2 ay hapisle hükümlü yakalandı
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 27 yıl 2 ay 22 gün hapis ve 194 bin TL adli para cezasıyla aranan S.S. (27), polis ekiplerince yakalandı.
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