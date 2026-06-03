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İzleyicilerin büyük merakla beklediği yeni bölümde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Fragmanda, Esme'nin yıllardır saklanan büyük sırrı herkesin önünde açıklaması damga vurdu. Adil ve Esme'nin düğünü için kına gecesi düzenlenirken, Esme'nin kalabalığa dönerek "Herkes duysun! Eleni, Adil'le benim kızım" sözleri bölüme dair heyecanı zirveye taşıdı.

Yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi tarafından izlenen fragmanda, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İSO NEREDE? İSO NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Dizinin sevilen karakterlerinden İso'nun fragmanda yer almaması dikkat çekti. Çok sayıda izleyici, "İso nerede?", "İso neden görünmüyor?" ve "Yeni bölümde İso olmayacak mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Sezon finaline sayılı günler kala, fragmanda yer almayan İso'nun akıbeti merak konusu olurken, dizinin ikinci fragmanı da şimdiden heyecanla beklenmeye başlandı.