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İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Zafer Partisi ile aralarında bir kavga bulunmadığını açıkladı. Poyraz, partililerin çoğunluğuyla geçmişte birlikte siyaset yaptıklarını ve Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ'ın 40 yıllık dostluğuna kimsenin istikamet çizmesine gerek olmadığını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, gündeme dair yaptığı değerlendirmelerde Zafer Partisi ile ilişkilerine ve iki parti arasındaki bağlara dikkat çekti. Poyraz, her iki yapının da memlekete ilişkin ortak hayalleri ve doğruları bulunduğunun altını çizdi.

ORTAK GEÇMİŞ VURGUSU

Zafer Partisi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getiren Uğur Poyraz, "Zafer Partisi'yle benim bir kavgam yok. Zafer Partisi'nin bizimle bir kavgası yok. Onların hepsi bizim arkadaşlarımız. Birçoğuyla İYİ Parti'de siyaset yaptık" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU VE ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

Elipshaber'de yer alan habere göre, iki parti arasındaki köklü dostluk bağlarına dikkat çeken Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ilişkisinin geçmişe dayandığını belirtti. Poyraz, "Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ'ın arkadaşlığı 40 yıllıktır. Ne Müsavat Dervişoğlu'na ne de Ümit Özdağ'a birinin istikamet çizmesine gerek yok" diyerek dışarıdan yapılan müdahalelere ve yönlendirmelere ihtiyaç duyulmadığının altını çizdi.

Açıklamalarının devamında siyasi duruşlarına ve hedeflerine değinen Poyraz, ülkenin geleceği için doğru adımları atma iradelerine vurgu yaptı. Poyraz, "Bu memlekete ilişkin hayallerimiz, doğrularımız var. Doğru zamanda en doğru kararı verebilme kabiliyetimiz var" diye konuştu.