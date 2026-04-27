

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sosyal medya kullanımı ve dijital iletişim dili üzerine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan kişisel saldırı ve eleştirilere tepki gösterdi. Taşçı’nın açıklamaları kamuoyunda dikkat çekti.

TAŞÇI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sosyal medya platformlarının kullanım amacı ve iletişim biçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşçı, sosyal medyanın kitlelere ulaşmak için önemli bir mecra olduğunu belirtirken, kişisel mesajların ise farklı iletişim kanalları üzerinden iletilmesi gerektiğini ifade etti.

Taşçı açıklamasında, “KAMU SPOTU niyetine: Medya, bir kitle iletişim aracıdır. Keza sosyal medya da öyle. Sosyal medya, kitlelere ‘geleneksel medyanın aracılığına ihtiyaç duymadan’ ulaşmayı sağlayan mecradır. Kişilere vermek istediğiniz mesajlar için ise mesajlaşma uygulamaları ve DM bölümleri bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“CESARETİNİZİN OLMADIĞI ŞEYLERİ YAZMAK…”

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştiri ve mesajlara da değinen Taşçı, kişisel hedef alan paylaşımlara tepki gösterdi.

Açıklamasında, “Bir insanın yüzüne söylemek cesaretinizin olmadığı şeyleri sosyal medyadan yazmak cehaletinizi ve korkaklığınızı tesciller. Bir de kimlerden alkış almaya çalıştığınızı, hainliğinizi ifşa eder. Başkaca da etkisi olmaz.” sözlerine yer verdi.

GÜNDEM OLDU

Taşçı’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem olurken, dijital platformlarda iletişim dili ve siyasi isimlere yönelik yorumların sınırları yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medya kullanımının siyasetçiler ve kamuoyu açısından etkisinin her geçen gün arttığı süreçte, benzer açıklamaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.