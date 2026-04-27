İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti olarak maaşlarını alamadıkları için eylem yapan madencilerin yanlarında olduklarını dile getirdi. Kavuncu'nun "AK Parti, madencilere maaşını önemeyen bu holdingin de tepesine çökmelidir." çıkışı dikkat çekti.

"İktidarın vekilleri de partilerinin yanlışlarını anlatmaya başladı" diyen İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Esnafın cirosunu kayda alan iktidar gidin bu holdingin kasasına oturun. Bu işçileirn parasını neden ödemediğinin hesabını yapın. Esnafın boğazına çöken AK Parti, madencilere maaşını önemeyen bu holdingin de tepesine çökmelidir. İşçilerin yanındayız.

"AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ FEVERAN ETTİ"

-"İşçinin akın teri kurumadan maaşını verin" hadisine ne oldu? Bundan herkes rahatsız. Mızrak artık çuvala sığmıyor. İktidarın kendi vekilleri de kendi partilerinin yanlışlarını anlatmaya başladılar. AK Parti Elazığ milletvekili çıktı, Erdoğan'ın imzaladığı sağlık hastanelerinin özelleştirilmesiyle ilgili karara açıkça meydan okudu. "Yanlış yapıyorsunuz" dedi. AK Parti Elazığ milletvekili feveran etti.

-Bakın sistem şöyle işliyor. Kamudan ya da TMSF'den birileri tarafından alınıyor. Sonra ya maaş ödenmiyor ya yatırım yapılmıyor. Devletin borcu ödenmiyor.

"CUMHURBAŞKANI'NIN MERKEZ BANKASI'NA MÜDAHALELERİYLE KONU BURALARA GELDİ"

-Herkes ekonomiyi kimin mahfettiğini biliyor. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na müdahaleleriyle konunun buralara kadar geldiğini biliyoruz. Halkın enflasyon beklentisi yüzde 51 çıktı. Çok büyük makas var. Bu bir güven kaybının göstergesidir.

"MEHMET ŞİMŞEK'İ GÜNAH KEÇİSİ SEÇTİLER"

-Yandaş gazeteler Mehmet Şimşek'i linç ediyorlar. Çünkü ekonominin kötü gidişine bir günah keçisi arıyorlar. Yapısal reformlar olmadan düzelmeyeceğini Şimşek de biliyor. Bu millet ekonomiyi kimlerin mahfettiğini biliyor. Şimşek'in bir emir kulu kolu olduğunu herkes biliyor.