Almanya’daki Hannover Sanayi Fuarı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi yönetimine net bir mesaj gönderdi. Programın bazı kazanımlar sağladığını kabul eden Avdagiç, savaş şartları ve iş dünyasının sürdürülebilirliği için "ince ayar" talebinde bulunarak "Finans, rezerv ve baskılanmış kur ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız ama kur politikasını, ihracat ile ithalat rejimini gözden geçirmeliyiz." dedi.

"İTHALAT CAZİP, İHRACAT ZORLAŞTI"

Sözcü'nün haberine göre, Avdagiç, döviz kuru ile enflasyon arasındaki makasın açılmasının üreticiyi zorladığını vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde döviz kurundaki %3’lük artışa karşılık enflasyonun %10 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Avdagiç,

'Dövizdeki düşük artış ithalatı kolaylaştırırken, ihracatçının rekabet gücünü kırıyor. Mal ihracatının ithalatı karşılama oranı asla %75’in altına düşmemeli (2026 hedefi %69 seviyesinde)' uyarılarında bulunarak iş dünyasının yaşanan süreçte ciddi bir bedel ödediğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE "ARA ZAM" MESAJI

Milyonlarca çalışanın beklediği ara zam tartışmalarına da değinen Avdagiç, mevcut sistemin korunması gerektiğini savunarak, "Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur" dedi.

MAHFİ EĞİLMEZ: SORUN SADECE FAİZ VE VERGİ DEĞİL

Ekonomi programına bir eleştiri de ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi. Eğilmez, yapısal reformlar vurgusu yaparak çözümün sadece teknik adımlarda olmadığını belirterek "Atılması gereken ilk adım hukukun üstünlüğü ve güçler ayrımına dayalı demokrasiyi yeniden hayata geçirmektir. Yapısal reformlar olmadan tek başına faizle ya da vergiyle sorun kalıcı olarak çözülemez." ifadelerini kullandı.

Ekonomistlere göre, İş dünyasının önde gelen isimlerinden gelen bu peş peşe açıklamalar, Ankara kulislerinde Mehmet Şimşek programının sürdürülebilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirecek.