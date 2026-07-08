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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci vatandaşların isyanlarına rağmen devam ediyor.

Süreç kapsamında hazırlandığı iddia edilen yasa taslağının NATO Zirvesi ardından TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak Genel Kurul’da bekleyen kanun teklifleri nedeniyle düzenlemenin yeni yasama yılına kalabileceği iddia edildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gündemdeki “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’e sunulacağı iddia edilen 10 maddelik çerçeve yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, İYİ Parti’nin söz konusu düzenlemeye yönelik tutumunun net olduğunu belirterek, herhangi bir şart altında destek vermeyeceklerini ifade etti.

“İYİ PARTİ BÖYLE BİR YASA TEKLİFİNE ONAY VERMEYECEK”

İYİ Parti’nin tavrının sorulması üzerine konuşan Turhan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunun altını net olarak çizeyim: Böyle bir yasa teklifine hiçbir şart ve koşulda İYİ Parti asla destek vermeyecektir. Bunu bütün Türkiye’ye buradan ilan ediyoruz.”

İYİ Parti’nin millet iradesini esas alan bir siyasi anlayışa sahip olduğunu söyleyen Çömez, “Milletin bağrından çıkmış, baktığı yerde millet iradesini gören kadroların böyle bir yasa teklifine parlamentoda hangi şart altında olursa olsun onay vermesi mümkün değildir” dedi.

Çömez, söz konusu teklifin arkasında duran siyasi anlayışların sandıkta milletin tepkisiyle karşılaşacağını belirterek “Bu yasa teklifini Meclis’e getirmek isteyen, bu teklifin arkasında duran bütün siyasi anlayışlar bilsin ki bu millet kendilerine çok ağır bir demokratik ders verecek ve sandıkta büyük bir demokratik tokat atacaktır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKİYE’DEN YÖNETMEYE TALİBİZ”

Türkiye’nin dış etkilerle yönlendirilmesine karşı olduklarını belirten Çömez, açıklamalarında “Biz Kuva-yi Milliye’nin evlatlarıyız, bu toprakların çocuğuyuz. Baktığımız her yerde aziz Türk milletinin iradesini görürüz ve Türkiye’yi Türkiye’den yönetmeye talibiz.” ifadelerini kullandı

Çömez, “Türkiye’yi Kandil’den, Türkiye’yi Brüksel’den, Türkiye’yi Washington’dan yöneten, yönetmek isteyen iradelere inat bu ülkeyi aziz Türk milletinin bağrından yöneteceğiz” dedi.

“TEKLİF MECLİS’E GELİRSE TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Meclis’in izlemesi gereken yol konusunda da değerlendirmelerde bulunan Turhan Çömez, teklifin Meclis gündemine alınmasına karşı olduklarını belirterek “Böyle bir yasa teklifinin Meclis’e getirilmesi, Türk milletinin iradesine karşı kabul edilemeyecek bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeye karşı Meclis İç Tüzüğü’nden doğan tüm hakları kullanacaklarını belirten Çömez, “Bunun Meclis’ten geri çevrilmesi için her türlü yasal hakkımızı ve İç Tüzük’ün bize verdiği bütün hak ve selahiyetleri kullanacağız” dedi.

KURTULMUŞ’A ÇAĞRI: BU TEKLİFİ MECLİS’E GETİRMEYİN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a da çağrıda bulunan Çömez, “Bu teklifi Meclis’e getirmeyin. Bu teklifi Meclis’teki komisyonlara getirmeyin. Bu teklifin Meclis’te tartışılmasına zemin açmayın.” dedi.

Çömez, teklifin gündeme alınması halinde İYİ Parti’nin Meclis’te nasıl bir mücadele vereceğinin görüleceğini belirterek, “İYİ Parti bu milletin teminatıdır ve sigortasıdır” ifadelerini kullandı.

“GAZİ MECLİS’İN VAZİFESİ TERÖRİSTLERİ AFFETMEK DEĞİLDİR”

“Terörsüz Türkiye” kapsamında hazırlandığı belirtilen 10 maddelik çerçeve yasa taslağının NATO Zirvesi sonrasında TBMM Başkanlığı’na sunulacağı ve yeni yasama yılına kalabileceği iddialarını da değerlendiren Çömez, sürece tepki gösterdi.

Çömez, “Gazi Meclis’in vazifesi teröristleri affetmek değildir” diyerek, söz konusu sürece karşı olduklarını belirtti.

İYİ Parti’nin ilk günden itibaren bu sürece karşı net tavır aldığını ifade eden Çömez, “Bu sürecin arkasında emperyalist bir iradenin olduğunu, bölgede emelleri olanların ve Türkiye üzerinde planları olanların bir kurgusu olduğunu söylüyoruz” dedi.

“TEKLİF VARSA MİLLETE SORULSUN”

Çömez, yasa teklifinin arkasında duranların cesaretleri varsa konuyu millete götürmesi gerektiğini savundu.

Referandum çağrısında bulunan Çömez, “Bu teklifi götürsün millete sorsun. Ey aziz Türk milleti, siz buna ne diyorsunuz desin. Bakalım millet kendilerine nasıl bir cevap verecek, nasıl bir demokratik tokat atacak” ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez, İYİ Parti’nin söz konusu düzenlemeye karşı demokratik mücadele yürüteceğini belirterek, “İYİ Parti bu milletin, bu ülkenin teminatıdır, sigortasıdır ve böylesine bir yasa teklifine karşı her türlü demokratik mücadeleyi ortaya koyacaktır” dedi.