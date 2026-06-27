Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti, Ankara’da “Bayrak mitingi” düzenliyor. Binlerce vatandaş, Ankara Tandoğan Meydanı'nda bayraklarla hazır bulundu.

Öte yandan mitinge katılan vatandaşlar, düşüncelerini Muhabirimiz Eda Erdağı'na anlattı.

Bir vatandaş, “Burada söylenebilecek en önemli husus şu; Kendi memleketimizde bayrağımızı dalgalandırmayı çok özledik. Adeta bir bayram şöleni yaşıyoruz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk bayrağını dalgalandırmayı özleyen bir toplum görüyorum. İnşallah bundan sonra Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bu mitinglerimiz devam edecek” dedi.

Mitinge katılan başka bir vatandaş ise, “Vatanımızı milletimizi korumak için başkanımızın yanındayız” sözlerini sarf etti.

İşte diğer vatandaşların sarf ettiği sözler

“Bebek katili APO’nun serbest bırakılması kampanyasına karşı çıkmak için buradayız. Türkiye’nin iyi gitmediği için, Cumhuriyet için buradayız.”

“Açılım süreci yanlış. Çünkü, yıllardır beraber yaşadığımız insanları bizden ayırmaya çalışıyorlar. Hiçbir Kürt veya Arap vatandaşına sen Arapsın ya da Türksün denmiyor. Üniversiteye gidiyorlar, Cumhurbaşkanı oluyorlar. Türklerin ne hakkı varsa onların da var. Aslında onlar da bunu dert etmiyorlar. Ancak İsrail’in oyununa geliyorlar.”

“Özellikle bebek katilinin umut hakkının konuşulduğu şu günlerde sayın genel başkanımız çok önemli bir çağrı yaptı. Biz Kahramanmaraş’tan geliyoruz. Görüyoruz ki Türkiye’nin dört bir yanından bayrağını alıp buraya gelen vatandaşlarımız var.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, miting alanına gelerek, Türk bayrağını göndere çekti. İşte o anlar:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bayrak Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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