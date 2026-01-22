

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, Türk bayrağına yönelik saldırı ve provokasyonlara sert tepki gösterdi. Rize Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına İYİ Parti Rize İl Yönetim Kurulu üyeleri de katılarak saldırıyı protesto etti.



Başkan Hacısüleymanoğlu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye sınır hattında yaşanan olaylarda Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini belirterek, ay yıldızlı al bayrağın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının simgesi, kahraman şehitlerin emaneti ve 85 milyon vatandaşın ortak onuru olduğunu vurguladı. Bayrağın hiçbir kirli planın ve çıkar hesabının aracı olamayacağını ifade eden Hacısüleymanoğlu, Türk milletinin bin yıllık egemenlik tecrübesiyle bu tür tehditleri her dönemde bertaraf etmeyi bildiğini söyledi.



Söz konusu saldırının doğrudan Türk milletinin egemenliğini ve ülkenin huzurunu hedef aldığını dile getiren Hacısüleymanoğlu, hiçbir gücün birlik ve beraberliği sarsamayacağını kaydetti. Bu tür provokasyonların milletin varlık ve egemenlik azmini daha da güçlendirdiğini ifade eden İl Başkanı, Türk milletinin merhametli bir millet olduğunu ancak tarihin, millete ihanet edenlerin ibretlik akıbetleriyle dolu olduğunu hatırlattı.



Açıklamasında hükümetin terörle mücadele politikalarına da sert eleştiriler yönelten Hacısüleymanoğlu, “barış” ve “çözüm” söylemleri altında yürütülen süreçlerin bölücü terör örgütlerinin cesaretlenmesine zemin hazırladığını savundu. Teröristlerle kurulan her türlü temasın bu tür provokatif ve küstah eylemlerin önünü açtığını belirten Hacısüleymanoğlu, devletin terörle mücadelede kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.



Bayrağa yönelik saldırıların basit soruşturmalarla geçiştirilemeyeceğini ifade eden İYİ Parti Rize İl Başkanı, devletin ilgili birimlerinin bu eylemlerin arkasındaki karanlık zihniyeti ortaya çıkarması ve sorumluların ibretlik cezalarla karşılık bulması gerektiğini söyledi. Hacısüleymanoğlu, “Milletimizin sağduyusu ve birlik iradesi, her türlü karanlık niyeti boşa çıkaracak en büyük güçtür” sözleriyle açıklamasını tamamladı.