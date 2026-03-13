İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karaman’da bir imam hatip lisesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına sert tepki gösterdi.

Doğu Anadolu gezisi kapsamında partisinin Muş İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Dervişoğlu, burada yaptığı açıklamada söz konusu uygulamayı eleştirdi. Dervişoğlu, İstiklal Marşı’nın başka bir dile uyarlanamayacağını belirterek yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı’nın Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, marşın sözlerinin başka bir müziğe ya da dile uyarlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

“BU BİR DALALET HALİDİR”

Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Marşı’nın sözleri başka bir şarkıya uyarlanabilecek sözler değildir. Bu yapılan tam anlamıyla bir dalalet halidir ve sapkınlıktır. Bu sapkınlığı yapanlara müdahale etmeyenler de var orada; devletin valisi var, bütün idari ve mülki amirler orada, emniyet müdürü orada, alay komutanı orada, üniversite rektörü orada. Yani böyle bir sapkınlık orada hayata geçirilirken, onların da buna seyirci kalmalarını hâlini ziyadesiyle yadırgadığını bilmenizi istiyorum.”

Söz konusu törene kamu görevlilerinin de katıldığını hatırlatan Dervişoğlu, uygulamaya müdahale edilmemesini de eleştirdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Öte yandan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da uygulamaya tepki gösterirken, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.