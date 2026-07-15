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Kaynak: Haber Merkezi

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-15 Temmuz'un asıl faili FETÖ'dür. Siyasi sorumluluğu AK parti iktidarınındır. İktidar kendini mağdur gibi göstermeye çalışmaktadır.

"SORUMLULUK HEP BAŞKASININ"

-15 Temmuz olunca kandırıldık, enflasyon olunca dış güçler, deprem olunca kader diyorlar. Sorumluluk hep başkasının, sorumluluk hep milletin.

-Güvensizlik ve şüphe siyaseti Türkiye'yi tekinsiz bir ülke haline getirmiştir. İnsanlar mahkum olmaktan önce itibarlarının yok edilmesinden endişe etmektedir. Sosyal medya harekete geçiriyorlar. İktidar istediği siyasi sonucu ilk günden almış oluyor.

-Milletin kuruşuna el uzatan kim varsa hesbaını vermelidir. Hükmü Saray'lar TV'ler veremez.

"İKTİDAR ARTIK BEN TEMİZİM DEMİYOR"

-İktidar artık ben temizim demiyor. "Herkes en az benim kadar kirli" diyor. Dürüstlüğü saflık olarak göstermek istiyor. İktidara sesleniyorum. Herkes sizin gibi değil. Bu ülkenin hala devlet görevini şeref bilen evlatları var. Siz ise güvence vermeden sadakat istiyorsunuz.

"KARARI BİR KİŞİ ALIYOR, BEDELİNİ MİLLET ÖDÜYOR"

-Bağımsız yargı, liyakatlı yargı birkişinin tekeline dönüşmesin diye vardır. Artık Her şey Saray'a bağlıdır. Denetimsiz kararlar dış politikada da bakidir.

-Kararı bir kişi alıyor, bedelini millet ödüyor.

-İçeride hamaset üretiyorlar. Devletin başarısı verdiği yanlış kararın hesabını verebilmekle ölçülür.

-Türkiye gücünü yabancı liderlerin övgülerinden almaz. Kendi anayasasına, egemenlik haklarına sadıktır. Bir liserin siyasi çıkarları için yabancılardan alınan sadakat madalyaları Türk milleti için reddedilmesi gereken bir vesayet sistemidir.

"Dış güçlere boyun eğmiyoruz" diyorlar ama yabancılara karşı uysal bir siyaset var.

"SİZ MİLLETİN SABRINI KENDİ ZEKANIZLA KARIŞTIRIYORSUNUZ"

-Terör örgütü PKK ve elebaşına bugün barış güvercini diyorlar. Türkiye'yi ağır bir güvenlik sorunu ile baş başa bırakıyorlar. Bir oldu bitti hazırlanıyor. Siz bizi görmez mi sanıyorsunuz? Dün dediğinizi bugün inkar ediyorsunuz. Dün ihanet dediğinize bugün devlet politikası ilan ediyorsunuz. Siz milletin sabrını kendi zekanızla karıştırıyorsunuz.

-Artık bu hikayenin sonuna gelinmiştir.

15 TEMMUZ'DAN SONRA HAZIRLANAN RAPOR NEREDE?

-Terörle mücadelenin bedeli teröriste makam vermek değildir. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanan rapor nerede? Gören var mı? O raporda saklanacak ne var ki sümen altı ettiniz?

-15 Temmuz'da cemaat görüntülü bir terör örgütü devleti ele geçirmeye çalıştı. AK Parti yeni bir devrim devşirdi. Kanunu yeniden devletin namusu, adaleti herkesin güvencesi yapacağız. Suçların hesabı bu dünyada mutlaka sorulacaktır.

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