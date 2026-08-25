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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, fındık piyasasındaki fiyat düşüşüne sert tepki göstererek iktidarı ilgisizlik ve denetimsizlikle eleştirdi, fındık üreticisinin yaşadığı sorunlara ve piyasadaki fiyat hareketlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“DEVLET FINDIK FİYATI AÇIKLIYOR, UYAN YOK”

Fındık üreticisinin tepkisinin karşılıksız kaldığını savunan Eroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet fındık fiyatı açıklıyor, uyan yok. Fındık üreticisi isyanda, duyan yok. Her şeyin fiyatı artıyor, fındıktan başka düşen yok.”

“BU ZİHNİYET FİİLEN İFLAS ETMİŞTİR”

Fındık piyasasında yaşananlara yönelik tepkisini sürdüren Eroğlu, mevcut anlayışın üreticinin sorunlarına çözüm üretemediğini öne sürdü.

Eroğlu şöyle devam etti:

“Saldım çayıra, Mevlam kayıra’ zihniyeti fiilen iflas etmiştir. Günümüz iktidarının hastalığı olan lakayıtlık, umursamazlık, denetimsizlik fındık piyasasını çökertmiştir.”

“FINDIK ÜRETİCİSİNİN ÇEKTİĞİ YETER”

İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, açıklamasını oldukça sert bir ifadeyle tamamladı:

“Fındık üreticisinin çektiği yeter. Ya devlet başa ya kuzgun leşe.”