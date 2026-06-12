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Kaynak: Haber Merkezi

Moda yarışmalarındaki jüri üyeliğiyle geniş kitleler tarafından tanınan Ivana Sert, son dönemde televizyon ekranlarında sık görünmese de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Sağlıklı yaşamı hayatının merkezine koyan ünlü isim, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme alışkanlıkları sayesinde formunu koruyor. Yıllardır moda dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Sert, disiplinli yaşam tarzıyla da takipçilerine ilham veriyor.

Son paylaşımında antrenman sonrası çekilen görüntülerine yer veren Sert, enerjik görünümü ve güçlü fiziğiyle takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı. Başarılı modacı, sporun yalnızca fiziksel görünüm için değil, zihinsel sağlık açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Instagram'da 2,2 milyon takipçiye sahip olan Ivana Sert, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayal ettiğiniz vücuda ulaşmak için hiçbir zaman geç değil. Bugün attığınız küçük bir adım, yarın daha güçlü bir versiyonunuzu ortaya çıkarabilir. Yaş sadece bir rakamdır; güçlü ve sağlıklı bir beden ise bilinçli bir tercihtir.”