İsrail, ABD ile İran arasındaki tansiyonun sıcak çatışmaya evrilmesi, tatil ve iş için Dubai’de bulunan Türk ünlülerini de olumsuz etkiledi. Oğlu Kayon Ateş’le 21 Şubat’tan beri kentte bulunan Ivana Sert, füze saldırıları ve hava sahasındaki engeller nedeniyle uzun süredir memlekete dönemiyor.

UÇAKTAKİ PATLAMA KORKUSU: "PİSTE PARÇALAR DÜŞTÜ

"Günlerdir uçak bileti bulmaya çalışan ve nihayet Emirates’le yer ayarlayan Ivana Sert, İstanbul seferine hazırlanırken ciddi bir tehlike atlattı. Uçak henüz kalkış pozisyonundayken yaşanan patlamalar güvenlik tehdidi oluşturdu.

O anları videoya kaydederek paylaşan Sert şunları dile getirdi:

"Şu an uçuş güvenli olmadığı için uçağa binmiyoruz ve maalesef uçağı terk ediyoruz. Üç patlama meydana geldi ve piste parçalar düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı tabii ki. Müdahale ediyorlar. Havalimanı çok kalabalık, tüm uçuşları durdurdular."

TİYATRO GRUBU 18 SAAT SÜREN ZORLU YOLCULUKLA DÖNDÜ

Bölgedeki gerginlik yalnızca Ivana Sert’i etkilemedi. “Bir Baba Hamlet” oyunu için Dubai’de bulunan deneyimli oyuncular Şevket Çoruh ile İlker Ayrık da sefer iptalleri sebebiyle mahsur kaldı.

İlker Ayrık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan Türkiye uçuşu bulamayınca Umman’ın başkenti Maskat aktarmalı döndüklerini belirtti. Yaklaşık 18 saatlik yorucu seyahatin sonunda ülkeye ulaşan ekip, “Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz” diyerek sevenlerini rahatlattı.