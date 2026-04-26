Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri asgari ücretlinin belini bükerken, ekonomi yönetimi ve iş dünyası "sıkılaşma" politikasında el sıkışmış görünüyor. Asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün erirken, iş dünyasının en güçlü temsilcilerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç’ten kritik bir açıklama geldi.

"YILDA BİR KEZ DÜZENLEME MAKUL"

Gazetecilerin ara zam beklentilerine yönelik sorularını yanıtlayan Avdagiç, çalışanların beklentisinin aksine mevcut takvime sadık kalınması gerektiğini vurguladı. Avdagiç, "Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Şu anda mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur" diyerek, ara zamma kapıları kapattı.

İKTİDAR VE İŞ DÜNYASI "AYNI SAFA" GEÇTİ

Sadece iş dünyası değil, hükümet kanadı da ara zam konusunda geri adım atmıyor. Daha önce bayram ikramiyelerindeki artış taleplerini küresel jeopolitik riskleri (ABD-İran gerilimi gibi) gerekçe göstererek pas geçen iktidar, asgari ücrette de benzer bir "bekle-gör" stratejisi izliyor.

AÇLIK SINIRI UÇTU, MAAŞLAR YERİNDE SAYDI

Ekonomik veriler ise sokaktaki gerçekle masadaki kararlar arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor:

Açlık Sınırı: Yaklaşık 35.000 TL

Asgari Ücret: 28.075 TL

Aradaki Fark: 6.925 TL (Asgari ücretli, sadece hayatta kalabilmek için gereken tutarın bile yaklaşık 7 bin TL gerisinde.)