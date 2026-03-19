İtalya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’a yaklaşık 30 tonluk insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, Antonio Tajani’nin talimatıyla, ülkedeki yerinden edilmiş kişi sayısındaki artış ve insani ihtiyaçlara yanıt amacıyla UNHCR ile ortak bir yardım operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Brindisi kentindeki UNHRD deposundan kalkan yardım uçağının Beyrut Havalimanı’na ulaştığı, sevkiyat kapsamında mutfak ekipmanları, battaniye, su bidonları ve hijyen kitlerinin yer aldığı ifade edildi.

Yardımların BM ve yerel yetkililerle koordinasyon içinde 1500’den fazla aileye ulaştırılmasının planlandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Tajani, gönderimin İtalya’nın desteğini ve zor dönemde atılan somut bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

İtalya, 12 Mart’ta da Lübnan’a 10 milyon avro tutarında acil yardım sağlayacağını duyurmuştu.