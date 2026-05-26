Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'in ismi sezonun sona ermesiyle birlikte Avrupa kulüpleriyle anılmaya başladı.

TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

İtalya Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Como'nun İsmail Yüksek'e gözünü diktiği iddia edildi.

COMO İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Como 27 yaşındaki milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DIEGO CARLOS'U KİRALAMIŞLARDI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralayan Fabregas yönetimindeki Como'nun bu kez İsmail Yüksek için sarı lacivertli kulüple pazarlık masasına oturabileceği ifade ediliyor.

MİLLİ FUTBOLCUNUN 2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon Fenerbahçe ile toplam 47 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen başarılı orta saha oyuncusunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.