İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Giovanni Malago oldu.
MALAGO OYLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ALARAK SEÇİLDİ
Roma'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, daha önce İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) başkanlığı yapan 67 yaşındaki Malago, oyların yüzde 68,5'ini alarak seçimi kazandı. Malago'nun rakibi, federasyonun eski başkanlarından Giancarlo Abete'ydi.
İTALYA'YI ESKİ BAŞARILI GÜNLERİNE DÖNDÜRME SÖZÜ
Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Malago, İtalyan futbolunu yeniden eski başarılı günlerine döndürmek için çalışacağını söyledi.
BOSNA HERSEK MAĞLUBİYETİ İSTİFALARI BERABERİNDE GETİRMİŞTİ
İtalya Futbol Federasyonu'nda başkanlık değişimi, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek'e elenerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yaşanan istifalar sonrası gerçekleşti.