Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan İsviçre, rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

EMBOLO PERDEYİ AÇTI

İsviçre'nin ilk golü 11. dakikada geldi. Johan Manzambi'nin asistinde topu ağlara gönderen Breel Embolo, takımını 1-0 öne geçirdi ve turnuvadaki gol sayısını artırdı.

NDOYE FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, devrenin başlamasından sadece 50 saniye sonra Dan Ndoye'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ön alan baskısıyla kazanılan topu iyi değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

RAKİP KOLOMBİYA YA DA GANA

Bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdıran Murat Yakın yönetimindeki İsviçre'nin bir sonraki rakibi, Kolombiya ile Gana arasında oynanacak karşılaşmanın galibi olacak.