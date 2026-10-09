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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Gaviao Peixoto kentindeki Embraer tesislerinden havalanan ilk yerli üretim Gripen E, İsveçli Saab şirketine bağlı bir test pilotu yönetiminde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Gökyüzünde gerçekleştirilen denemelerde uçağın kontrol sistemleri, havadaki manevra kabiliyeti ve temel teknik donanımları tam not aldı. Brezilya'da monte edilmesi planlanan 15 uçaklık serinin bu ilk örneği, kabul ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi olarak hava kuvvetlerinin envanterine girecek.

SAATTE 2 BİN 100 KİLOMETRE HIZ VE AESA RADARI

Tek motorlu yapısıyla dikkat çeken ve ses hızının yaklaşık iki katına çıkabilen Gripen E, teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

MAKSİMUM HIZ VE İRTİFA

Yüksek irtifada saatte 2 bin 100 kilometre hıza ulaşabilen uçak, 16 bin metrenin üzerindeki irtifalarda görev icra edebiliyor.

GELİŞMİŞ DONANIM

15,2 metre uzunluğundaki savaş uçağı, yeni nesil AESA radarı ve entegre elektronik harp sistemleriyle donatıldı.

MÜHİMMAT KAPASİTESİ

Gövdesinde yer alan 10 farklı silah istasyonunda havadan havaya füzeler ile hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabiliyor.

DEV PROJEDE 36 UÇAKLIK ANLAŞMA VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Brezilya ile İsveç arasında 2014 yılında imzalanan dev anlaşma, toplam 36 adet Gripen savaş uçağının tedarikini kapsıyor. Proje kapsamında uçakların bir bölümü İsveç'te üretilirken, 15 adedinin montajı ve sistem entegrasyonu Brezilya'da yapılıyor.

İsveç dışında Gripen üretimi yapılan tek ülke konumundaki Brezilya, yürütülen teknoloji transferi programı sayesinde kendi mühendis ve teknisyenlerini bu süreçte yetiştirerek gelişmiş havacılık teknolojilerinde yerli altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Uçak, teslimat sürecinin ardından Goiás eyaletindeki Anapolis Hava Üssü'nde konuşlu Gripen filosuna katılacak.