ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı, İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'da sıcak bir çatışmaya dönüştü. Yaşanan çatışma sonrası, İsrail basını ve ABD basınında sonraki hedef ülkenin Türkiye olacağı, Türkiye’nin bölgede büyük bir tehdit olarak görüldüğünü yazmaya başladı.

İsrail ve ABD basınında çıkan haberler sonrası Türkiye aksiyon aldı. Bedelli askerlik fiyatının 417 bin liraya çıkarılacağı ve alınan paranın savunma sanayisine aktarılacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral, Yankı Bağcıoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası “Mili güvenlik soruları” başlığı adı altında Türkiye’nin çözmesi gereken sorunları soru şeklinde sosyal medya hesabından paylaştı.

'S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'NDEN YARARLANILACAK MI?'

Bağcıoğlu, Rusya’dan aldığımız S-400 Hava Savunma Sistemi’ne değinerek, “bölgesel hava savunması için yararlanılacak mı?” sorusunu sordu.

Bağcıoğlu ikinci sorusunda, “S-400 sistemi tehdit durumuna göre uygun mevziye intikal ettirilecek mi?” sorusunu yöneltti.

İşte Bağcıoğlu’nun X hesabından sorduğu soruların tamamı,

“MİLLİ GÜVENLİK SORULARI !

1/ Her fırsatta göreve ve harekata hazır olduğu vurgulanan S-400 Hava Savunma Sisteminden bölgesel hava savunması için yararlanılacak mı?

2/ S-400 sistemi tehdit durumuna göre uygun mevziye intikal ettirilecek mi?

3/ KKTC’nin hava savunmasına destek için kara konuşlu sistemlere ilave olarak ileriden tespit ve reaksiyon için bölgede fırkateyn ve muharip uçak görevlendirilecek mi?

4/ NATO ile koordine kurularak, alan dışındaki Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nun, kuzeyden daha kritik hale gelen Akdeniz’de faaliyet göstermeye başlaması sağlanacak mı?

5/ Körfez ülkelerinde kriz ortamındaki vatandaşlarımız ile irtibat kuruldu mu? Talep edenler için tahliye faaliyeti icra edilecek mi ?”