CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş ve 11 ili yıkan asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Osmaniye2de konteynerde kalan depremzedeleri ziyaret etti. 6 aylık çocuğuyla konteynerde yaşayan depremzede kadın, elektriğinin ve suyunun kesildiğini anlattı.

Her ne kadar AKP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerine ziyareti sırasında şehri makyajlasa da, deprem sonrası yönetim, gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Elektriği ve suyu kesilen kadın AFAD'dan yardım isteyince aldığı yanıt yürekli burktu.

6 aylık çocuğuna yedirdiği mamayı bile soğuk suyla yaptığını belirten depremzede vatandaş, "Konteynerde yaşıyoruz. Kiracı olduğumuz için bize konut da vermiyorlar. Elektriğimi kestiler, AFAD'a gittim. Bana, "Depremden önce nasıl yaşıyorsanız öyle yaşamaya devam edin" dediler ifadelerini kullandı.