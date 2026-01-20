AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı programın maddi boyutu ortaya çıktı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan’ın 27 Aralık’taki Hatay programı için 13 ilçeden bin 132 polis taşındı, 7 milyon TL’lik kumanya alındı. Ayrıca 760 bin TL’lik yağmurluk alındığı ve çevre illerden bariyerler getirtildiği açıklandı.

Erdoğan'ın Hatay'da düzenlediği “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programı çerçevesinde Erdoğan'ın rotası üzerine direkler dikilmiş, bitirilmemiş bina ve köprüler 'fotoğraflı afişlerle' kamufle edilmişti.

7 MİLYONLUK KUMANYA

Erdoğan'ın, bitmeyen projelerin gizlendiği Hatay programı için kente 13 ilçeden binin üzerinde polis taşındı. Güvenlik önlemleri için çevre illerden Hatay'a bariyerler getirildiği ve yaklaşık 7 milyon liralık kumanya alındığı ortaya çıktı. Harcamalar 'doğrudan temin' yoluyla yapıldı. İşte Erdoğan'ın Hatay bilançosu:

-AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Cumhurbaşkanı’nın Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni Kumanya Seti Temini Alım İşi” başlığıyla 5 milyon TL harcadı.

-Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Cumhurbaşkanı’nın Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni Yağmurluk Temini Alım İşi” adı altında da 760 bin TL ödeme yaptı.

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğü “27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize yapacağı ziyaretler kapsamında alınacak olan emniyet tedbirleri için 13 ilçeden İl merkezine takviye olarak bin 132 personelin gidiş-dönüş personel taşıma hizmet alımı işi” açıklamasıyla 465 bin TL harcadı. Müdürlük, “Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize yapacağı ziyaretlerde görev yapan personellere kumanya alımı” adı altında 1 milyon 990 bin TL’lik harcamaya imza attı.

-Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü de “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay İline yapacağı ziyaretler kapsamında aldırılan emniyet tedbirlerinde kullanılmak üzere güvenlik bariyerin Hatay iline sevki işi” açıklamasıyla 55 bin TL harcadı.