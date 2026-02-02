Yeniçağ Gazetesi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 4 Türk Gürcistan'da gözaltına alındı
Anasayfa Spor Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha

Bu akşam Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi taraftarın moralini arttırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Sadettin Saran şovlarına devam ediyor. Tüm deplasman koltuklarına sarı bere bırakıldı. İşte o görüntüler…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe yönetiminden gelen hamle gündem oldu.

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 2

KOCAELİSPOR’DA GÖRSEL ŞOV YAŞATACAKLAR

Genç Fenerbahçeliler grubunun öncülüğünde planlanan organizasyon kapsamında, deplasman tribünündeki her koltuğa sarı bereler yerleştirildi.

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 3

Kulüp yetkilileri ve taraftar oluşumları, tribünlerdeki berelerin maç boyunca takılmasının önemine dikkat çekerek "Koltuklarda bulunan bereleri maç boyunca takarak tribün görsel bütünlüğüne katkı sağlamanızı önemle rica ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha görkemliyiz" denildi.

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 4

Sarı-lacivert renkteki bere denizi, sadece statta bulunan seyirciler için değil, ekran başında maçı takip eden milyonlar için de etkileyici bir görüntü sunacak.

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 5

SADETTİN SARAN ŞOVLARINA DEVAM EDİYOR

Özellikle Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yağmurluk jesti sonrası bu hamlesi taraftarları mest etti.

Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha - Resim: 6

SARI BERE FİYATLARI NE KADAR?

Fenerium'daki sarı bere fiyatları 2026 itibarıyla model ve tasarıma göre değişiklik gösteriyor; genellikle 299,95 TL ile 649,95 TL arasında seyrediyor. Örneğin, indirimli sarı-lacivert unisex bereler 299,95 TL

Kaynak: Spor Servisi
