Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe yönetiminden gelen hamle gündem oldu.
Saran şov devam ediyor: Yağmurluk sonrası taraftara bir jest daha
Bu akşam Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi taraftarın moralini arttırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Sadettin Saran şovlarına devam ediyor. Tüm deplasman koltuklarına sarı bere bırakıldı. İşte o görüntüler…Derleyen: Furkan Çelik
KOCAELİSPOR’DA GÖRSEL ŞOV YAŞATACAKLAR
Genç Fenerbahçeliler grubunun öncülüğünde planlanan organizasyon kapsamında, deplasman tribünündeki her koltuğa sarı bereler yerleştirildi.
Kulüp yetkilileri ve taraftar oluşumları, tribünlerdeki berelerin maç boyunca takılmasının önemine dikkat çekerek "Koltuklarda bulunan bereleri maç boyunca takarak tribün görsel bütünlüğüne katkı sağlamanızı önemle rica ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha görkemliyiz" denildi.
Sarı-lacivert renkteki bere denizi, sadece statta bulunan seyirciler için değil, ekran başında maçı takip eden milyonlar için de etkileyici bir görüntü sunacak.
SADETTİN SARAN ŞOVLARINA DEVAM EDİYOR
Özellikle Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yağmurluk jesti sonrası bu hamlesi taraftarları mest etti.
SARI BERE FİYATLARI NE KADAR?
Fenerium'daki sarı bere fiyatları 2026 itibarıyla model ve tasarıma göre değişiklik gösteriyor; genellikle 299,95 TL ile 649,95 TL arasında seyrediyor. Örneğin, indirimli sarı-lacivert unisex bereler 299,95 TL