AK Parti'nin öve öve bitiremediği sağlık sistemi alarm veriyor. İktidar he rne kadar "Hastane kuyruklarını" siyasi bir söyleme dönüştürse de günümüz sağlık sisteminde de durum çok farklı değil... Vatandaşlar hastanelerde ya randevu bulamıyor ya da aylar hatta yıllar sonrasına gün veriliyor.

"BİN 800 LİRAYA RANDEVUYU ÖNE ALABİLİYORSUNUZ"

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Anjiyo gibi kritik bir tetkik için 2027 yılının Nisan ayına gün verildiğini paylaştı. Salıcı'nın iddiasına göre, 1800 lira ödenmesi halinde randevunun daha yakın bir tarihe çekileceği hastalara söyleniyor.

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden alındığı anlaşılan randevunun yakın bir tarihe alınması için bin 800 lira ücret istenmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getirdik" söylemiyle de çelişiyor. Sadece randevu tarihi için bile bu tutarın istenmesii "Parası olmayan yaşlanana kadar bekleyecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Salıcı'nın paylaşımına gelen yorumlarda da vatandaşların randevu bulamamaktan ya da çok ileri bir tarihe randevu bulabilmekten yakındığı görülüyor

Salıcı'nın paylaşımı şöyle:

Anjiyo gibi hayati bir tetkik için hastanede ta 2027’ye gün veriliyor. Düpedüz “Ölmezsen seneye gel” deniliyor. Sırayı öne çekmek için de 1800 TL isteniyor.

“Türkiye Yüzyılı” masallarını bırakın. Gerçek bu.

Salıcı'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Oğuz Kaan bey; Benim annem 17 Mart günü, Bayrampaşa DEVLET Hastanesi'ne gidiyor muayene oluyor, DOKTOR bey ENDOSKOPİ istiyor, 5 ay sonraya 12 ağustosa gün verildi. Ve bu olaydan Sağlık Baknalığı'nın haberi var, iletişime geçtik, resmen REZİLLİK..