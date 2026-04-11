ABD Başkanı Trump’ın ikinci defa göreve gelmesi ile oldukça hırçın bir şekilde yürüttüğü dış politika tüm dünyada büyük tedirginliğe neden oldu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması ile başlayan süreç, Trump’ın Grönland’ı istemesi ile devam etti. Saldırgan politikaların son ve en şiddetli halkası ise İran’a karşı başlatılan savaş oldu.

Yeni Mesaj Gazetesi Yazarı Murat Çabas, Meltem TV’de katıldığı programda ABD’nin hırçın politikalarının arkasındaki nedeni anlattı. Doların 2000’li yılların başında piyasalarda kurduğu hakimiyetin özellikle Avrupa ülkelerini ABD politikalarına bağımlı hale getirdiğinin altın çizen Cabas, "Milli paralarla ticaret formülü, dünyadaki Amerikan hegemonyasını kökünden sarsan bir projedir” dedi. Cabas, ABD’nin sömürü politikalarını artık kendi kıtasında bile uygulayamadığını vurguladı.

Cabas’ın konula ilgili sözleri şöyle:

“Amerika hırçınlaştı, Grönland’a talip olduğunu söylüyor, el koyacağını söylüyor. Danimarka ne yapıyor? Diyor ki: 'Hayır,' diyor, 'Hayır.' Peki, bundan 10 yıl önce veya 2008’den önce, 2000’li yılların başında Danimarka buna hayır diyebilir miydi?

Diyemezdi. Avrupa Birliği buna hayır diyebilir miydi? Diyemezdi. Neden diyemezdi Avrupa ülkeleri? Çünkü Amerikan dolarına ihtiyaçları var; çünkü dünyada dolar hakimiyeti, hani tek para birimi olarak dolar gözüküyor, petro-dolar sistemi devam ediyor. Her şey o denklemde. 2008’de milli paralarla ticaret daha devreye girmemiş; dolayısıyla böyle bir denklemde Amerika’nın parası güçlü, parasına dayalı veya parasını korumak için kurulmuş olan ordusu da güçlü.

Şimdi para sallanınca, rezerv para olma özelliğini kaybedince –ki Ahmedinejat bunu ifade ediyor ama bu ifade ettikleri aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey’in 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli’nde anlattıkları aslında. Yani ve 2008 yılında milli paralarla ticaret dediğimiz formül de Başhoca Profesör Doktor Haydar Baş’ın projesi.

Dolayısıyla bu modelle beraber dünyayı değiştiren, dünyadaki o hegemonyayı, o finansal sömürü anlayışını ortadan kaldıran bir çözümü ortaya koydu Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Bugün işte Amerika’nın hırçınlığı bundan. Ama Amerika istediği kadar hırçınlık yapsın, bir noktadan sonra artık dünya uyandı. Bütün dünya uyandı. Bütün ülkeler uyandı ve şu anda Amerika sadece bu coğrafyada değil, sadece Doğu’da değil, kendi kıtasında bile şu anda artık o sömürü politikalarını devreye koyamayacak."