Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Türkiye'nin ABD-İran savaşında en çok çekindiği konu ortaya çıktı: Son ankette çarpıcı ayrıntılar

Gündemar Araştırma toplumun İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşı hem doğrudan güvenlik riski hem de hayat pahalılığı tehdidi olarak algıladığını ortaya koydu. Vatandaşlar dış politikada ‘aktif rol’ arayışından çok, sınır güvenliğini ve ekonomik kırılganlıkları önceliyor.

Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Katılımcılara, “Sizce Türkiye, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşta nasıl bir dış politika tutumu izlemelidir?” sorusu yöneltildi.

1 16
Tamamen tarafsız kalmalı: yüzde 31
Diplomatik denge politikası izlemeli: yüzde 27
Yalnızca kendi sınır güvenliğine odaklanmalı: yüzde 21
Arabuluculuk rolü üstlenmeli: yüzde 14
Fikrim yok: yüzde 7

2 16
“Tamamen tarafsız kalmalı” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 30, MHP seçmeninde yüzde 12, CHP seçmeninde yüzde 39, İYİ Parti seçmeninde yüzde 28, DEM Parti seçmeninde ise yüzde 52 oldu.

3 16
“Diplomatik denge politikası izlemeli” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 28, MHP seçmeninde yüzde 45, CHP seçmeninde yüzde 23, İYİ Parti seçmeninde yüzde 30, DEM Parti seçmeninde yüzde 24 olarak ölçüldü.

4 16
“Yalnızca kendi sınır güvenliğine odaklanmalı” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 16, MHP seçmeninde yüzde 5, CHP seçmeninde yüzde 24, İYİ Parti seçmeninde yüzde 27, DEM Parti seçmeninde yüzde 16 oldu.

5 16
“Arabuluculuk rolü üstlenmeli” diyenlerin oranı ise AK Parti seçmeninde yüzde 22, MHP seçmeninde yüzde 31, CHP seçmeninde yüzde 9, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9, DEM Parti seçmeninde yüzde 6 olarak belirlendi.

6 16
Katılımcılara, “İran-ABD-İsrail savaşının Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

7 16
“Düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 61 olurken, “Ne düşünüyorum ne düşünmüyorum” diyenler yüzde 11, “Düşünmüyorum” diyenler yüzde 24, “Fikrim yok” diyenler ise yüzde 4 düzeyinde kaldı.

8 16
Parti tercihlerine göre bakıldığında da savaşın güvenlik riski oluşturduğu yönündeki kanaatin geniş ölçüde ortaklaştığı görülüyor.

9 16
Katılımcılara, “Sizce bu savaşın Türkiye açısından en büyük riski hangisidir?” sorusu yöneltildi.

10 16
Yanıtlar şu şekilde dağıldı:
Doğrudan güvenlik tehdidi: yüzde 33
Enerji fiyatlarının artması: yüzde 27
Yeni bir göç dalgası: yüzde 16
Bölgesel istikrarsızlığın büyümesi: yüzde 9
Dış ticaretin zarar görmesi: yüzde 7
Türkiye için önemli bir risk oluşturmaz: yüzde 4
Fikrim yok: yüzde 4

11 16
Parti tercihlerine göre bakıldığında, “doğrudan güvenlik tehdidi” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 36, MHP seçmeninde yüzde 26, CHP seçmeninde yüzde 35, İYİ Parti seçmeninde yüzde 42, DEM Parti seçmeninde yüzde 23 olarak ölçüldü.

12 16
“Enerji fiyatlarının artması” yanıtını verenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 26, MHP seçmeninde yüzde 31, CHP seçmeninde yüzde 26, İYİ Parti seçmeninde yüzde 28, DEM Parti seçmeninde yüzde 32 oldu.

13 16
“Yeni bir göç dalgası” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 13, MHP seçmeninde yüzde 17, CHP seçmeninde yüzde 20, İYİ Parti seçmeninde yüzde 7, DEM Parti seçmeninde yüzde 27 olarak belirlendi.

14 16
“Bölgesel istikrarsızlığın büyümesi” diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 8, MHP seçmeninde yüzde 5, CHP seçmeninde yüzde 10, İYİ Parti seçmeninde yüzde 7, DEM Parti seçmeninde yüzde 2 oldu.

15 16
“Dış ticaretin zarar görmesi” diyenlerin oranı ise AK Parti seçmeninde yüzde 8, MHP seçmeninde yüzde 14, CHP seçmeninde yüzde 6, İYİ Parti seçmeninde yüzde 11, DEM Parti seçmeninde yüzde 4 olarak ölçüldü.

16 16
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro