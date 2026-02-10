Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olay ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti. mahalle sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı.

İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, uzun süredir insani koşullardan uzak bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu. Yine aynı evde yaşayan anne Ünzile ise kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti.

Annenin ölümünden sonra eve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulundu, anne Ünzile'nin cenazesi de sessiz sedasız bir şekilde defnedildi.

EVDE BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ BİR KADIN BULUNDU

Bazı iddialarda annenin de bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Eve giren komşular yiyecek bulunmayan, eşyasız ve bakımsız bir ortamla karşılaştıkları gibi bir deri bir kemik halde kalmış, vücudunda dayak izini andıran yaralar bulunan bir kadını gördü.

Fotoğraflar ve mesajlarla ATV'de yayınlanan Müge Anlı'ya bildirilen olay, programda gerçekleşen çağrıların ardından ihbar kabul edildi. Ekipler, dehşetin yaşandığı öne sürülen eve giderek incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin de geldiği adresten bir deri bir kemik kalmış kadın, ambulansa bindirildi.

Ailenin akrabası olduğunu belirten Canan Güler, programa telefonla bağlanıp hayatını kaybeden Ünzile Hanım'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

ANNE ÖLMEDEN ÖNCE KOMŞULARINA "KIZIM BİZE ÖLÜ ETİ YEDİRİYOR" DEMİŞ

Güler, yaşamını yitiren Ünzile Hanım'ın seneler önce kızlarını erkek tarafı akrabalarından kaçırarak bir daha kendileriyle görüştürmediğini de iddia etti.

Ayrıca apartman sakinleri, anne Ünzile'nin zaman zaman çığlıklar atarak yardım istediğini, hasta olan kızının kendisine şiddet uyguladığını, hatta komşulara büyük kızı için "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor." dediğini söyledi.