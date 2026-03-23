Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Türkiye'den kulüp satın alacağına yönelik çıkan iddialarda ismi anılan İstanbulspor'dan açıklama geldi.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU: 'OSIMHEN İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL'

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu konuyla ilgili HT Spor'a konuşarak iddiaları net bir dille reddetti.

Ecmel Sarıalioğlu Osimhen iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." ifadelerini kullandı.

Güdeme gelen iddialarda adı geçen bir diğer kulüp Karaman FK da Osimhen haberlerinin gerçeği yanstımadığını bildirmişti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Osimhen'in Türkiye'den kulüp satın alacağına yönelik spekülasyonları bu açıklamalarla birlikte karşılık bulmadı.