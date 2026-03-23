Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in Türkiye’den bir kulüp satın almak istediği yönündeki iddialar gündeme gelirken Karaman FK cephesinden net bir açıklama geldi. Kulüp, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başkan Murat Çolakoğlu, ortaya atılan iddiaların sosyal medyada yayıldığını ve kulüp olarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

'HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK'

Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim de özellikle sosyal medyadan öğrendiğimiz, Victor Osimhen'in kulübümüzü almak istediği haberinin aslı yoktur. Herhangi bir girişim veya görüşme de olmamıştır. Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir.” dedi.

'KULÜP SATIN ALINAMAZ'

Kulübün yapısına dikkat çeken Çolakoğlu, “Tabii ki Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun, bir mülk ya da mal alır gibi ‘satın alacağım’ diyerek Karaman FK’yı satın alamaz.” ifadelerini kullandı.

'SPEKÜLASYONLARA İZİN VERMEYİZ'

Takımın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Karaman FK Başkanı, “Takımımız çarşamba günü çok önemli bir deplasman maçına çıkacaktır. Birçok eksiğimiz vardır. Hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte, bu tip spekülasyonlarla gündeme gelmek ve takımımızın isminin sosyal medya malzemesi yapılmasına müsaade etmeyiz.” diye konuştu.

'RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN'

Yerel basına da tepki gösteren Çolakoğlu, “Sezon başından itibaren yaşadığımız tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara sessiz kalan yerel basının, yalan haberlerle takımımızı malzeme etmesi bizleri derinden üzmektedir. Karamanlı hemşehrilerimizin de resmî kulüp hesaplarımız dışında yapılan bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.” açıklamasında bulundu.