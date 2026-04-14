İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Mart ayı raporu, İstanbulluların hem ekonomik hem de sosyal açıdan ciddi bir daralma döneminden geçtiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Raporda öne çıkan en çarpıcı tablo, iş gücüne katılması beklenen gençlerin ve iş arayanların geleceğe dair beslediği karamsarlık olarak görülüyor.

İŞ BULMA ÜMİDİ SÖNDÜ

Zira katılımcıların yüzde 44,2’si yakın zamanda iş bulabileceğine dair inancını tamamen yitirmişken, iyimserlerin oranı yüzde 30,2 seviyesinde kalıyor. Geriye kalan yüzde 25,6’lık kesim ise geleceği hakkında belirsizlik yaşıyor.

Ekonomik baskı, İstanbulluların en temel alışkanlıklarını bile kökten değiştirmiş görünüyor. Dışarıda bir şeyler yiyip içme alışkanlığını azaltanların oranı yüzde 55,6’ya ulaşırken, yeni bir kıyafet alırken bütçesini sınırlayanların oranı yüzde 48,4 olarak kaydedildi. Daha da endişe verici olanı, halkın yüzde 35,1’inin, yani yaklaşık her üç kişiden birinin hanesinde yeterli gıdaya ulaşma konusunda derin bir kaygı taşımasıdır. Bu ekonomik tablo bayram geleneklerini de sarsmış; normalde şehir dışına gitmeyi tercih edenlerin yüzde 17,7’si maliyetler nedeniyle bu yıl İstanbul’da kalırken, tatil harcamalarını kıstığını söyleyenlerin oranı da yine yüzde 17,7 olarak verilere yansımış durumda.

SOSYAL MEDYADA ÖN PLANA ÇIKAN UYGULAMA

Dijital dünyada ise İstanbul halkının görsel içeriğe olan eğilimi, Instagram’ın yüzde 74,4 gibi ezici bir oranla liderliğini sürdürmesiyle kanıtlanıyor. Diğer mecralar bu ilginin oldukça gerisinde kalarak; X yüzde 28, Facebook yüzde 26,9 ve TikTok yüzde 16,4 seviyelerinde kullanıcı buluyor. Sonuç olarak Mart ayı verileri, İstanbullunun vaktinin çoğunu sosyal medyada geçirdiği ancak gerçek hayatta geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısıyla mücadele ettiği bir portre çiziyor.