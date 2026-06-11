Beykoz Belediyesi, ilçenin en değerli doğal yaşam ve dinlenme alanlarından Riva Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı’nda yeni yaz sezonu öncesi geniş çaplı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını başarıyla bitirdi. Tesis, Beykozlulara ve İstanbul’un her yerinden gelecek ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli bir ortam sunmak üzere baştan sona hazırlandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Elmasburnu’nun bu yaz hem Beykozlulara hem de İstanbul’un dört bir yanından gelecek misafirlere kaliteli hizmet vereceğini ifade etti. Gürzel, “Komşularımızın yaz aylarını daha güvenli, daha konforlu ve keyifli bir ortamda geçirebilecek. Sosyal alanlarımızı yeniledik, güvenlik tedbirlerimizi güçlendirdik ve tüm tesislerimizi yeni sezona hazır hale getirdik” dedi.

Elmasburnu’nda bulunan restoran baştan aşağı yenilenirken, bu yıl ilk kez hizmete girecek olan snack bar vatandaşların beğenisine sunuldu. Büfeler, mangal üniteleri ve mesire alanları detaylı bakım ve temizlik çalışmalarının ardından sezona hazır hale getirildi. Plaj kısmındaki ahşap yürüyüş yolları tamamen yenilendi, seyir terası çevresindeki güvenlik önlemleri önemli ölçüde artırıldı.

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının toplam maliyetinin yaklaşık 450 bin dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu yatırım sayesinde tesis, hem daha modern bir görünüme kavuştu hem de ziyaretçi kapasitesini artıracak altyapıya sahip oldu.

Elmasburnu Plajı’nda önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da kadınlara özel kullanım uygulaması devam edecek. Plaj, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yalnızca kadın ziyaretçilere hizmet verecek. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise karma kullanım uygulanacak. Bu uygulama, özellikle kadın ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Elmasburnu, Riva’nın benzersiz doğası, berrak denizi ve yeşil alanlarıyla Beykoz’un en önemli mesire alanlarından biri olarak biliniyor. Belediye, yenileme sürecinde çevreye duyarlı malzemeler kullanarak sürdürülebilirlik ilkesini de ön planda tuttu. Atık yönetim sistemi güçlendirildi, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri kuruldu ve alanın doğal dokusuna zarar vermeden iyileştirmeler yapıldı.

Yetkililer, bu yıl Elmasburnu’nu ziyaret eden kişi sayısının önceki yıllara göre yüzde 30 oranında artmasını beklediklerini ifade etti. Tesis, piknik yapan ailelerden deniz keyfi yaşamak isteyenlere, doğa yürüyüşü yapanlardan manzaranın tadını çıkarmak isteyenlere kadar herkes için ideal bir ortam sunuyor.

Muhteşem doğası, eşsiz manzarası ve yenilenen yüzüyle Elmasburnu Mesire Alanı ve Plajı, bu yaz Beykozluların ve İstanbulluların vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Ziyaretçiler, temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirebilecek.