Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım yönetimi, sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan dalgası yaratmaya devam ediyor.
Ne Guirassy ne Muriqi! Aziz Yıldırım’dan forvete dünya yıldızı sürprizi
Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşan Aziz Yıldırım yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için dünya yıldızı transferi adına da girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Yeni dönemde transfer politikasını tamamen yeniden şekillendiren yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerle taraftarı heyecanlandıracak adımlar atıyor.
VEDAT VE GUIRASSY SONRASI RASHFORD HAMLESİ
Son Dakika'da yer alan habere göre, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde önemli mesafe kateden Fenerbahçe yönetimi, asıl büyük sürprizi Marcus Rashford hamlesiyle yapmak istiyor.
Hücum hattını tamamen değiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında ses getirecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Yönetimin, yıldız isimleri bir araya getirerek “yeni bir hücum hattı kimliği” oluşturmak istediği ifade ediliyor.
TEMASLAR RESMEN BAŞLADI
Manchester United’ın dünyaca ünlü kanat-forveti Marcus Rashford için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek transferin mali şartlarını, olası kiralama formüllerini ve satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferde özellikle sponsorluk destekli bir finans modeli üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.
İngiliz yıldızın durumunun yakından takip edildiği, oyuncunun Avrupa’dan birçok kulübün radarında olmasına rağmen Fenerbahçe’nin de ciddi bir girişim yaptığı ifade ediliyor. Yönetimin, transferi kısa süre içinde netleştirmek için tüm şartları zorladığı vurgulanıyor.
SEZON PERFORMANSI VE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Geride kalan sezonda Barcelona’da 49 resmi karşılaşmada forma giyen Marcus Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performansıyla dikkat çekti. Hızı, birebirdeki etkinliği ve çok yönlü hücum katkısıyla öne çıkan İngiliz futbolcu, Avrupa futbolunun en değerli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.
Rashford’un hem kanatta hem de forvet hattında görev yapabilmesi, Fenerbahçe’nin planlamasında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Teknik heyetin de oyuncunun bu çok yönlülüğünü sistemde kilit rol olarak değerlendirdiği belirtiliyor.