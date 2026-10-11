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Kaynak: DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Sokaklar Güvende” soruşturması kapsamında, İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen A.Ö. (60), Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda şüphelinin aracında satışa hazır 7,68 gram kokain, üzerinde ise 0,80 gram kokain ve 1,30 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.