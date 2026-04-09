İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde polislere düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 12 isimden biri olan saldırgan Onur Çelik’in eşi, saldırıdan haberdar olduğunu itiraf ederken, saldırganların geçmişte birçok kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve IŞİD bağlantılı çeşitli gruplarla irtibatlı oldukları belirlendi.

Saldırının ardından Kocaeli, Konya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 saldırganla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Saldırganlardan Onur Çelik’in eşinin ilk ifadesi dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre, saldırı planından önceden haberdar olduğunu kabul eden kadın, ifadesinde “Yapmayın, etmeyin dedim ama dinletemedim” dedi. “Neden polise haber vermedin?” sorusuna ise “Aklıma hiç gelmedi” şeklinde yanıt verdi.

YEDİNCİ KATA SIZMAYI PLANLAMIŞLAR

Öldürülen Yunus Emre Sarban ile yaralı halde yakalanan Onur ve Enes Çelik’in, yaklaşık 2,5 yıldır boş olduğu bilinen İsrail Konsolosluğu’nun da yer aldığı plazanın arka kapısından sızarak 7. kata çıkmayı hedefledikleri belirlendi.

Saldırının Sarban önderliğinde planlandığı ve grubun olaydan önce farklı araçlarla bölgede keşif yaptığı tespit edildi.

CEMAATTEN CEMAATE GEÇMİŞLER

Saldırganların geçmişteki faaliyetleri, selefi ve tekfirci gruplar içerisindeki hareketliliğini de gün yüzüne çıkardı. Üç saldırganın Kocaeli Darıca’da IŞİD bağlantılı “Ahlak ve Sünnet” isimli cemaatte faaliyet yürüttükleri, daha sonra bu gruptan ayrılarak Yunus Emre Sarban liderliğindeki “Tevhit ve Davet” grubuna geçtikleri tespit edildi.

Sarban’ın sicilinde ise dikkat çekici detaylar bulunuyor. 2018 yılında aile içi bir cinayet nedeniyle 3 ay hapis yatan Sarban’ın, aynı yıl Tekirdağ Kapaklı’da yapılan bir aramada telefonunda intihar eylemi yazışmaları ve örgüt yöneticilerinin konuşma kayıtları bulunmuştu. O dönemde “Terör örgütü ile irtibatım yoktur” şeklinde ifade veren Sarban, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

YALOVA’DA POLİSLERİ ŞEHİT EDENLERLE TEMAS KURDULAR

Sosyal medya üzerinden Irak’taki Rusafa Cezaevi’nde bulunan IŞİD'li kadınların tahliyesi için kampanyalar yürüten Sarban’ın, 2025 yılı Aralık ayında Yalova’da 3 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupla da temas halinde olduğu anlaşıldı. Sarban’ın son süreçte ise Kocaeli’de örgütlenen ve IŞİD'in uyuyan hücresi olarak tanımlanan “Beğin hücresi” ile irtibat kurduğu emniyet kayıtlarına yansıdı.