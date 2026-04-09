Dün saat 12.00 sıralarında, İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önüne uzun namlulu silahlarla gelen 3 terörist, güvenlik önlemi alan polislere saldırdı. Polislerin anında müdahalesiyle çıkan çatışmada, teröristlerden 1’i öldürülürken, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif şekilde yaralandı. Teröristlerin hastanedeki tedavisi ve sorgusu sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede yakalandı. Önceki gözaltılar ve polis çalışmalarının ardından 6 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Şüphelilerden biri İzmit, biri ise Konya’da yapılan operasyonlarla ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis incelemelerine göre şüpheliler, saldırıdan önce iki kez olay yerine keşif için geldi. 1 Nisan akşamı ve ertesi gün sabah saatlerinde otomobille plazaya girerek alanı inceledikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Araçları önce kendi mülkleri olup, daha sonra sattıkları ve kiraladıkları araçla saldırıyı düzenledikleri belirlendi.