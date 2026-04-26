Metro İstanbul ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında bulunan makas bölgesinde yer altı suyu akış hızının beklenmedik şekilde arttığı belirlendi. Su sızıntısının tünel yapısı içerisindeki ray hattına zarar vererek kalıcı hasar oluşturması üzerine, yolcu güvenliğini korumak amacıyla acil onarım süreci başlatıldı.

SEFERLERDE YENİ DÜZENLEME: AKTARMA DÖNEMİ

Onarım çalışmaları süresince M7 hattındaki işletme düzeni şu şekilde yeniden yapılandırıldı:

Çağlayan - Mahmutbey arası seferler, Nurtepe İstasyonu üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

Yıldız - Mecidiyeköy arası seferler mevcut düzeninde, herhangi bir aksama yaşanmadan devam edecek. Onarım tamamlanana kadar yalnızca Çağlayan ve Mahmutbey istasyonları arasında hizmet verecek.

ÜCRETSİZ İETT DESTEĞİ DEVREYE GİRDİ

Metronun hizmet veremediği Nurtepe ve Mecidiyeköy istasyonları arasındaki yolcu trafiğini yönetmek adına ücretsiz İETT seferleri başlatıldı. Mağduriyetin minimuma indirilmesi hedeflenirken, ulaşımın bu noktada otobüslerle kesintisiz sağlanacağı öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metre İstanbul'dan "Hattın güvenli bir şekilde işletilmeye devam edebilmesi amacıyla teknik inceleme ve hasar tespit süreci titizlikle yürütülmektedir. Onarımın en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürmektedir." açıklaması geldi.

Yetkililer, güncel bilgilendirmelerin kurumun resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılacağını vurguladı.