İstanbul'da trafikte zor anlar: Ana yollar kilit

Başakşehir ve Bağcılar kesişimindeki Mahmutbey gişeler mevkii ile TEM bağlantı yolları tamamen kilitlenmiş durumda. Güngören ve Bağcılar çevresindeki bu ağır trafik tablosu göz önüne alındığında, Kirazlı-Başakşehir/Metrokent yönünde seyahat edeceklerin yüzey trafiği yerine M3 metro hattını kullanmaları ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacaktır.