İstanbul genelinde trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 63 seviyesine ulaşarak ana arterlerde ulaşımı önemli ölçüde yavaşlatmış durumda. Sabah hareketliliğiyle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları haritaya yoğun kırmızı hatlar olarak yansıyor.
İstanbul'da trafikte zor anlar: Ana yollar kilit
İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında D-100, TEM otoyolu ve köprü katılım noktalarında trafik durma noktasına geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Beylikdüzü ve Esenyurt güzergahından başlayarak Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar ve Şişli istikametine uzanan hat boyunca neredeyse kesintisiz bir yoğunluk gözlemleniyor.
Başakşehir ve Bağcılar kesişimindeki Mahmutbey gişeler mevkii ile TEM bağlantı yolları tamamen kilitlenmiş durumda. Güngören ve Bağcılar çevresindeki bu ağır trafik tablosu göz önüne alındığında, Kirazlı-Başakşehir/Metrokent yönünde seyahat edeceklerin yüzey trafiği yerine M3 metro hattını kullanmaları ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacaktır.
Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş noktalarındaki katılım yollarında trafik durma noktasına gelmiş durumda.
Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal'a kadar uzanan D-100 karayolu bandı kırmızıya bürünmüş durumda. Ümraniye çevresi ve Çekmeköy'e uzanan TEM bağlantı yollarında ciddi yavaşlamalar dikkat çekiyor. Köprü katılımlarındaki yığılmalar, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş sürelerini de doğrudan uzatıyor.
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