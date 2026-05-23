Olay, öğle saatlerinde Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak üzerinde yaşandı. Bir alışveriş merkezinde mağaza sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Yalçın'ın sabah mesaisine gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Aramalara yanıt alamayan bir mağaza çalışanı, Yalçın’ın otomobilini AVM'nin yakınlarında park edilmiş halde fark etti.

CAMI KIRDILAR

Durumdan şüphelenilmesi üzerine vakit kaybetmeden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıları kilitli olan aracın camını kırarak içeri girdi. Otomobilde yapılan aramada, Hüseyin Yalçın aracın bagaj kısmında hareketsiz yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Acı haberi alarak olay yerine koşan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme uzmanlarının araçta ve naaş üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, Hüseyin Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin gizemli olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.